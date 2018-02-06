В Екатеринбурге управляющая компания написала жалобу на поставщиков ресурсов за "срыв отопительного сезона"

в этот день
06.02.18
18:37
В Екб.20:37
"Крик души не услышан". Суд вынес приговор по гибели юных спортсменов в ДТП
Многодетные семьи потребовали для себя особый статус
Владелец уральских заводов Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Главное
"Некоторым учителям было известно, что готовятся нападения на школы"

Тема дня
"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 392

В Екатеринбурге управляющая компания написала жалобу на поставщиков ресурсов за "срыв отопительного сезона"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

Екатеринбургская управляющая компания "Радомир-Инвест" обратилась в Уральский филиал Ростехнадзора с просьбой привлечь к ответственности организацию "Т Плюс". Поставщика тепла УК обвиняет в пониженных температурах батарей - жильцы вынуждены обогреваться газом или закупать электрообогреватели, сообщили Накануне.RU в УК "Радомир-Инвест".
Читайте также:

Управляющая компания заключила договор на поставку тепла с организацией "Т Плюс", выполнив со своей стороны все мероприятия по подготовке жилфонда к зиме. Однако поставщик "сорвал отопительный сезон", считают в УК.

Жилфонд УК "Радомир-Инвест" охватывает 122 дома в Кировском районе. С сентября 2017 года произошло уже 22 аварии. Последняя случилась пару недель назад на ЖБИ, когда в результате ремонтных работ без тепла остались больше 100 домов. На тот момент ремонтные
бригады решили отложить работы на неделю из-за сильных морозов, поскольку дефект был не критичным. В ответ на это заявление организация "Т Плюс" отмечает, что работы велись оперативно, а отопление и горячее водоснабжение подавалось со сниженными параметрами, температура была выше + 50 градусов.

Из-за частых аварийных ситуаций жителям приходится мириться с пониженными комнатными температурами и использовать другие методы обогрева помещений, говорят в управляющей компании.

По данным управляющей компании, неоднократные отключения тепловой энергии требуют дополнительных трудозатрат по восстановлению тепла в домах и не только нарушают условия действующего договора энергоснабжения, но и вызывают критику граждан в адрес компании.

"Количество отключений, связанных с ремонтом трубопроводов поставщика, говорит о ненадлежащей подготовке тепловых сетей к функционированию в отопительном сезоне, об отсутствии должного контроля за деятельностью ресурсников и ставит под сомнение работу приемной комиссии, которая выдает заключение о готовности поставщика к зиме. Мы обратились в Управление Ростехнадзора с просьбой провести тщательное расследование по факту 22 аварий на наших теплосетях и принять соответствующие меры в отношении "ТПлюс", — говорит руководитель УК "Радомир-Инвест" Евгений Тиунов.

Организация "Т Плюс" в ответ прокомментировала жалобу: "Вопреки заявлениям руководства УЖК "Радомир-Инвест" о выполнении УЖК всех мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме, часть домов подведомственных УЖК не получила акты готовности. Несмотря на выдачу соответствующих предписаний, компания не провела соответствующих мероприятий и не устранила замечания, выданные в рамках проверки готовности жилых объектов к осенне-зимнему сезону, что стало поводом для обращения энергетиков в прокуратуру Екатеринбурга и Администрацию города с просьбой оказать содействие в побуждении жилищной организации надлежащим образом относится к техническому содержанию оборудования внутридомовых сетей".

Другие новости по темам: Ростехнадзора, авария, Евгений Тиунов
06.02.2018 13:06 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Екатеринбурге управляющая компания написала жалобу на поставщиков ресурсов за "срыв отопительного сезона"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+