В Екатеринбурге управляющая компания написала жалобу на поставщиков ресурсов за "срыв отопительного сезона"

Екатеринбургская управляющая компания "Радомир-Инвест" обратилась в Уральский филиал Ростехнадзора с просьбой привлечь к ответственности организацию "Т Плюс". Поставщика тепла УК обвиняет в пониженных температурах батарей - жильцы вынуждены обогреваться газом или закупать электрообогреватели, сообщили Накануне.RU в УК "Радомир-Инвест".

Управляющая компания заключила договор на поставку тепла с организацией "Т Плюс", выполнив со своей стороны все мероприятия по подготовке жилфонда к зиме. Однако поставщик "сорвал отопительный сезон", считают в УК.

Жилфонд УК "Радомир-Инвест" охватывает 122 дома в Кировском районе. С сентября 2017 года произошло уже 22 аварии. Последняя случилась пару недель назад на ЖБИ, когда в результате ремонтных работ без тепла остались больше 100 домов. На тот момент ремонтные

бригады решили отложить работы на неделю из-за сильных морозов, поскольку дефект был не критичным. В ответ на это заявление организация "Т Плюс" отмечает, что работы велись оперативно, а отопление и горячее водоснабжение подавалось со сниженными параметрами, температура была выше + 50 градусов.

Из-за частых аварийных ситуаций жителям приходится мириться с пониженными комнатными температурами и использовать другие методы обогрева помещений, говорят в управляющей компании.

По данным управляющей компании, неоднократные отключения тепловой энергии требуют дополнительных трудозатрат по восстановлению тепла в домах и не только нарушают условия действующего договора энергоснабжения, но и вызывают критику граждан в адрес компании.

"Количество отключений, связанных с ремонтом трубопроводов поставщика, говорит о ненадлежащей подготовке тепловых сетей к функционированию в отопительном сезоне, об отсутствии должного контроля за деятельностью ресурсников и ставит под сомнение работу приемной комиссии, которая выдает заключение о готовности поставщика к зиме. Мы обратились в Управление Ростехнадзора с просьбой провести тщательное расследование по факту 22 аварий на наших теплосетях и принять соответствующие меры в отношении "ТПлюс", — говорит руководитель УК "Радомир-Инвест" Евгений Тиунов.

Организация "Т Плюс" в ответ прокомментировала жалобу: "Вопреки заявлениям руководства УЖК "Радомир-Инвест" о выполнении УЖК всех мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме, часть домов подведомственных УЖК не получила акты готовности. Несмотря на выдачу соответствующих предписаний, компания не провела соответствующих мероприятий и не устранила замечания, выданные в рамках проверки готовности жилых объектов к осенне-зимнему сезону, что стало поводом для обращения энергетиков в прокуратуру Екатеринбурга и Администрацию города с просьбой оказать содействие в побуждении жилищной организации надлежащим образом относится к техническому содержанию оборудования внутридомовых сетей".