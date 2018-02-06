На Южном Урале будут судить члена банды вымогателей, которые ограбили супругов-бизнесменов

В Челябинской области будут судить 39-летнего местного жителя, который в составе банды из четырех человек напал в Копейске на супругов-бизнесменов. Мужчина два года находился в федеральном розыске прежде чем его задержали.

Инцидент произошел еще в декабре 2014 года - в масках и с предметами, похожими на огнестрельное оружие, мужчины ворвались в коттедж супружеской пары, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленники применили к супругам насилие не опасное для жизни, высказывая требования передачи имущества. Из дома они вынесли ценности на сумму около 960 тыс. рублей, после чего потребовали передать им еще 1 млн рублей, угрожая расправиться с семьей.

В январе 2015 года двое соучастников преступления задержаны и в последующем осуждены Копейским городским судом, розыск еще одного подельника продолжается.