В Якутии более 300 детей заболели из-за низкой температуры в помещениях шести школ

В Якутии более 300 учеников заболели из-за низкой температуры воздуха в зданиях школ Нюрбинского района республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведомство провело проверку, согласно которой было установлено, что температура воздуха в помещениях шести школ района не соответствовала требованиям законодательства. "В ряде учебных кабинетов температура колебалась от +9°С до +15°С, вместо положенных +18+ 22°С", - говорится в сообщении.

Проведение уроков при низких температурах повлекла увеличение числа простудных заболеваний у учащихся. "В больнице зафиксировано более 300 обращений школьников с диагнозом: катаральная ангина, острый бронхит, острый ларингит, аллергия от сырости и холода и другие", - отметили в ведомстве.

В этой связи возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении директоров шести школ.

"Кроме того, прокуратурой района в адрес учредителя общеобразовательных учреждений - главы МР "Нюрбинский район" внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о выделении денежных средств из местного бюджета для устранения причин несоответствия в школах температурного режима", - добавили в прокуратуре.