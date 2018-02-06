В Екатеринбурге накрыли банду автомобильных аферистов: для постановочных аварий использовали лимузин

Полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в ходе спецоперации задержали пятерых мужчин и женщину, которые подозреваются в аферах при автостраховании. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

По предварительным данным, фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о, якобы, произошедших дорожно-транспортных происшествиях, а затем получали соответствующие выплаты. По местам жительства участников группы, а также в трех автосервисах на территории Екатеринбурга сыщиками были проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющее значение для расследования уголовного дела. Среди конфискованного - три предмета, внешне похожие на автоматы Калашникова, 10 автомобилей, предположительно, неоднократно используемых ранее для постановочных ДТП - БМВ Х3, лимузин "Линкольн", "Рендж Ровер Воуг", "Тойта Камри", "Хонда Аккорд" и другие.

По факту мошенничеств, в результате которых в декабре 2017 и январе 2018 года злоумышленниками были незаконно получены более 700 тысяч рублей, Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК РФ.

"У сыщиков есть основания полагать, что данная группа может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов. По ходатайству органов внутренних дел в отношении двух ее предполагаемых лидеров - родных братьев - 4 февраля Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо их сообщников до суда будут находиться под домашним арестом и на подписке о невыезде, в том числе подозреваемая сообщница, находящаяся на седьмом месяце беременности", - отметил полковник Горелых.

Фото из зала суда

Раскрытие этих преступлений находилось на личном контроле у руководства регионального полицейского Главка, куда за помощью обращались потерпевшие. Сейчас расследование продолжается.