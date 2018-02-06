В Екатеринбурге накрыли банду автомобильных аферистов: для постановочных аварий использовали лимузин

в этот день
06.02.18
18:47
В Екб.20:47
"Крик души не услышан". Суд вынес приговор по гибели юных спортсменов в ДТП
Многодетные семьи потребовали для себя особый статус
Владелец уральских заводов Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Главное
"Некоторым учителям было известно, что готовятся нападения на школы"

Тема дня
"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 393

В Екатеринбурге накрыли банду автомобильных аферистов: для постановочных аварий использовали лимузин
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

судебное заседание, полиция (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в ходе спецоперации задержали пятерых мужчин и женщину, которые подозреваются в аферах при автостраховании. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

По предварительным данным, фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о, якобы, произошедших дорожно-транспортных происшествиях, а затем получали соответствующие выплаты. По местам жительства участников группы, а также в трех автосервисах на территории Екатеринбурга сыщиками были проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющее значение для расследования уголовного дела. Среди конфискованного - три предмета, внешне похожие на автоматы Калашникова, 10 автомобилей, предположительно, неоднократно используемых ранее для постановочных ДТП - БМВ Х3, лимузин "Линкольн", "Рендж Ровер Воуг", "Тойта Камри", "Хонда Аккорд" и другие.

автомат Калашникова(2018)|Фото: В.Н. Горелых

По факту мошенничеств, в результате которых в декабре 2017 и январе 2018 года злоумышленниками были незаконно получены более 700 тысяч рублей, Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК РФ.

"У сыщиков есть основания полагать, что данная группа может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов. По ходатайству органов внутренних дел в отношении двух ее предполагаемых лидеров - родных братьев - 4 февраля Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо их сообщников до суда будут находиться под домашним арестом и на подписке о невыезде, в том числе подозреваемая сообщница, находящаяся на седьмом месяце беременности", - отметил полковник Горелых.

судебное заседание, полиция(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Фото из зала суда

Раскрытие этих преступлений находилось на личном контроле у руководства регионального полицейского Главка, куда за помощью обращались потерпевшие. Сейчас расследование продолжается.

Другие новости по темам: аферисты, автомобили, полиция, Екатеринбург
06.02.2018 10:14 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Екатеринбурге накрыли банду автомобильных аферистов: для постановочных аварий использовали лимузин
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+