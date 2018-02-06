В Международной федерации лыжного спорта ждут объяснений МОК по поводу недопуска ряда россиян на Олимпиаду

В Международной федерации лыжного спорта вызвало удивление отсутствие объяснений от МОК по поводу недопуска российских лыжников на Олимпиаду в Пхенчхане.

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер отметил, что Международный олимпийский комитет никак не объяснил причину недопуска: "FIS до сих пор не получила информацию о том, почему он и другие российские лыжники не были приглашены на Игры, так что я даже не могу представить, в чем причина такого решения. Исполком наделил правом выдавать приглашения специальные комиссии, и они вольны делать все, что им захочется".

Напомним, ранее стало известно, что 32 российских спортсмена, в их числе лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, подали иски в Международный спортивный арбитраж в Лозанне (CAS). Они требуют допустить их на Игры в Южной Корее, получения от МОК они не получили.