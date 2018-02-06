СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Самаре

После взрыва газового баллона в многоэтажном жилом доме в Самаре региональное управлении СКР возбудило уголовное дело.

Дело заведено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо крупного ущерба).

Взрыв произошел накануне в дневное время. "При проведении ремонтных работ в одном из домов по улице Георгия Димитрова в Промышленном районе города Самары произошел хлопок бытового газа, в результате которого получили ожоги 3 степени двое рабочих, производивших ремонт, которые доставлены в больницу. Кроме того еще один рабочий от госпитализации отказался", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным следствия, дом сдан в эксплуатацию, квартиры в нем двухуровневые, ремонт производился на 15-16 этажах.