СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Самаре

в этот день
06.02.18
18:45
В Екб.20:45
"Крик души не услышан". Суд вынес приговор по гибели юных спортсменов в ДТП
Многодетные семьи потребовали для себя особый статус
Владелец уральских заводов Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Главное
"Некоторым учителям было известно, что готовятся нападения на школы"

Тема дня
"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 393



Новости
06.02.2018 10:01 Мск (12:01 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Самаре
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Взрыв газа в Тюмени, 50 лет Октября 54 (2017) | Фото: vk.com

После взрыва газового баллона в многоэтажном жилом доме в Самаре региональное управлении СКР возбудило уголовное дело.

Дело заведено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо крупного ущерба).

Взрыв произошел накануне в дневное время. "При проведении ремонтных работ  в одном из домов по улице Георгия Димитрова в Промышленном районе города Самары произошел хлопок бытового газа, в результате которого получили ожоги 3 степени двое рабочих, производивших ремонт, которые доставлены в больницу. Кроме того еще один рабочий от госпитализации отказался", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным следствия, дом сдан в эксплуатацию, квартиры в нем двухуровневые, ремонт производился на 15-16 этажах.  

Другие новости по темам: взрыв газа, газовый баллон, жилой дом, самара, уголовное дело
06.02.2018 10:01 Мск | Самара | информационная служба Накануне.RU
12:01 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Самаре
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+