Южный Урал увеличил товарооборот с Китаем на 66%

Товарооборот Челябинской области с Китаем вырос на 66% за девять месяцев 2017 года. Такие данные были представлены губернатору Борису Дубровскому на заседании наблюдательного совета Агентства международного сотрудничества региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В целом внешнеторговый оборот Челябинской области за 11 месяцев прошлого года вырос на 36,5% до 4,91 млрд рублей. Экспорт вырос на 24,5 % - до 3,4 млрд рублей. За три квартала 2017 года оборот с Китаем вырос на 66%, с Кореей - на 18,8%, с Казахстаном - на 32,1%, с Узбекистаном - на 49,5%, с Беларусью - на 23%. Товарооборот с Испанией и Германией вырос в 2,5 раза.

"Планируется дальнейшее развитие отношений с такими странами, как Корея, Япония, Филиппины, Казахстан, намечена поездка в КНР, а также мы ожидаем принять большую бизнес-делегацию из Китая. В Челябинске готовимся к проведения российско-китайского форума малого и среднего бизнеса и российско-киргизской конференции", - рассказала директор АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" Ольга Алейникова.

Сумма контрактов по экспортным поставкам субъектами малого и среднего предпринимательства в 2017 году составила более 34 млн долларов США. "Заключено 44 экспортных контракта. Увеличилось с 80 до 120 количество предприятий, прошедших обучение по образовательной программе Российского экспортного центра", - сообщил директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Александр Голодов.

Борис Дубровский обозначил ключевые задачи на предстоящее полугодие для Агентства международного сотрудничества региона. Среди них – участие в подготовке форумов ШОС и БРИКС 2020 года, развитие отношений со странами международных организаций, увеличение экспорта и проведение российско-китайского форума малого и среднего бизнеса.