Суд вынес приговор по ДТП, в котором погибли 10 юных акробатов из Нефтеюганска

Ханты-Мансийский районный суд огласил приговор по делу о гибели 10 спортсменов из Нефтеюганска. Самое суровое наказание - шесть лет и девять месяцев колонии общего режима - получил водитель грузовика Раиль Саитханов. Еще два подсудимых также отправятся в колонию общего режима, однако на несколько месяцев, а экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова наказана исправительными работами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, наказан шестью годами и девятью месяцами колонии общего режима. Он мог отправиться в колонию-поселение, однако судья решила по-другому из-за нарушений ПДД и вранья во время следствия. Водитель автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук - год и три месяца колонии общего режима, им зачтен срок пребывания под арестом с 4 декабря 2016 г., получается, наказание они почти отбыли. Экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка, засчитан домашний арест", - рассказал Накануне.RU отец одного из погибших детей Сергей Калашник.

На момент вынесения приговора наказание Тарасовой считается отбытым, ей запрещено заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой в рамках госслужбы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда. По словам Калашника, для Зайнуллина решение является слишком мягким.

"С наказанием для Сидорука я согласен. Против него ничего не имею. За беспечные нарушения Зайнуллина приговор слишком мягок. Буду обжаловать по Зайнуллину и Тарасовой. Думаю, другие родители последуют моему примеру", - сказал Калашник.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2016 г. Под Ханты-Мансийском столкнулись перевозившие спецтехнику два грузовика типа "седельный тягач", легковой автомобиль и рейсовый автобус. Жертвами стали 10 маленьких акробатов из Нефтеюганска и двое взрослых.

Марат Зайнуллин

Александр Сидорук