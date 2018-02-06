Биткоин в пике: криптовалюта упала ниже 6 тысяч долларов

На электронной криптовалютной бирже Coindesk курс биткоина за сутки упал на 25%, установив очередной антирекорд - $5996. Правда, уже через два часа биткоин отыграл $150, но в целом тренд на падение криптовалюты сохраняется. Напомним, два месяца назад курс биткоина достиг $20 тыс.

Еще 2 февраля биткоин стоил в районе $9 тыс. На стремительное падение валюты влияют, в частности, заявления различных стран о намерении запретить биткоин. Кроме того, с криптовалютами начинают бороться и крупные компании. Например, Facebook запретил рекламу биткоинов и связанных с ним финансовых процедур.