ФСБ задержала жителя Томска, у которого нашли элементы самодельного взрывного устройства

Контрразведчики задержали жителя Томска, у которого изъяли элементы самодельного взрывного устройства. Возбуждено дело.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлены и изъяты элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) у 41-летнего жителя Томска", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Эксперты установили, что изъятые предметы в совокупности являются самодельным взрывным устройством с электрическим способом взрывания. Как отметили в ведомстве, цели изготовления СВУ в интересах следствия не разглашаются. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также другие возможные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Как сообщало Накануне.RU, в середине января в жилом доме на Среднем Урале прогремел взрыв. Выяснилось, что рвануло самодельное устройство, собранное одним из жильцов.