СМИ: россияне смогут снять наличные с карты на кассах магазинов

Российские банки и международные платежные системы рассматривают возможность внедрения новой технологии, которая позволит клиентам снимать наличные со своих карт на кассах в магазинах. Для этого будут использоваться POS-терминалы, через которые сейчас покупатели оплачивают покупки безналом.

Как пишет во вторник, 6 февраля, газета "Ведомости", Сбербанк уже начал тестирование услуги и даже готов запустить сервис во втором квартале этого года. В "Сбере" информацию пока не комментируют.

"Возможность внедрения в России этой технологии изучает и платежная система Mastercard, рассказывают три участника платежного рынка и подтверждает представитель системы. Mastercard проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и "Русский стандарт", указывают два банкира", - пишет издание.

Mastercard предлагает снимать наличные в кассе магазина так: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных, рассказывают "Ведомости".