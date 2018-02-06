Главврача прикамской больницы, в которой пациенты вместо туалетной бумаги использовали медицинские бланки, уволили

Главного врача Кочевской районной больницы уволили по результатам проверок министерства здравоохранения Пермского края и уполномоченного по правам человека в Прикамье Павла Микова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава

Внутреннюю проверку краевой минздрав начал после заявления уполномоченного по правам человека Павла Микова. Он побывал с рабочим визитом в Кочевском районе и посетил больницу, к работе которой у жителей района оказалось множество претензий. Больше всего омбудсмена возмутило, что в туалете больницы вместо туалетной бумаги использовались медицинские документы с персональными данными пациентов. Об этом Павел Миков сообщил в своем instagram.

"Женщину с тяжелейшей травмой головы оставили дома, не госпитализировали, только через сутки по настоянию мужа, привезшего ее в больницу, провели обследование и срочно начали лечение. 65-летней женщине отказали в стационарном лечении, направив на дневной стационар, сославшись на отсутствие свободных коек в больнице, однако при моем посещении в терапевтическом отделении насчитал минимум четыре свободных койки. И совсем вопиющий факт, выявленный мною в больнице - в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов! Тут же позвонил министру здравоохранения края Дмитрию Матвееву, чтобы незамедлительно направить в Кочевскую ЦРБ проверяющих и принять меры к устранению выявленных нарушений. Ситуацию взял на контроль", - написал в соцсетях Павел Миков.