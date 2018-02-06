ВКС получат 114 новых вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

Министерство обороны собирается закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. По его словам, контракт будет подписан в рамках новой госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы. "Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструктора успевают провести все необходимые доработки", — цитирует Борисова РИА Новости.

По словам замглавы военного ведомства, для данного типа вертолетов будут созданы новые ракеты повышенной дальности, а также улучшенная оптическо-прицельная система.

Отметим, что в 2018 году ВКС получат только шесть новых Ка-52.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в этом году воздушно-космические силы должны получить более сотни новых и модернизированных самолетов и вертолетов, среди которых истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации, а также другие типы авиационной техники. Помимо этого запланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".