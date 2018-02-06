"Мечел" направит на природоохранные мероприятия в Челябинске более миллиарда рублей

ЧМК и "Мечел-кокс" направят на природоохранные мероприятия в Челябинской области более миллиарда рублей в течение ближайших двух лет, сообщили Накануне.RU пресс-службе компании.

По словам гендиректора ПАО "Мечел" Олега Коржова, за последние годы ЧМК сократил выбросы в атмосферу на 30%, "Мечел-Кокс" более, чем на 40%, при этом снижение по таким веществам, как фенол, нафталин и сероводород составило до 90%. Эти данные подтвердили и присутствующие на совещании представители надзорных органов.

Реализация очередных экологических мероприятий рассчитана на два года. Затраты на модернизацию составят около 1,1 млрд рублей.

"Мечел" не дожидается момента подписания соглашения с правительством региона, уже сегодня компания приступила к реализации своих природоохранных программ, которые после аудита могут быть дополнены. Мы действительно хотим внести вклад в улучшение экологии Челябинска и будем прилагать к этому все усилия", – отметил он.

Напомним, независимый экологический аудит на челябинских предприятиях Группы "Мечел" начнется уже в марте. Все требования для независимой экологической проверки предприятий будут сформированы до 20 февраля.