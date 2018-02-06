Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин посетил "Класс точных наук" "Газпромнефть-Ямала"

в этот день
06.02.18
18:49
В Екб.20:49
"Крик души не услышан". Суд вынес приговор по гибели юных спортсменов в ДТП
Многодетные семьи потребовали для себя особый статус
Владелец уральских заводов Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Главное
"Некоторым учителям было известно, что готовятся нападения на школы"

Тема дня
"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 393

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин посетил "Класс точных наук" "Газпромнефть-Ямала"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Дмитрий Кобылкин класс точных наук (2018) | Фото: Газпромнефть-Ямал

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в рамках официального визита в село Новый Порт посетил "Класс точных наук" компании "Газпромнефть-Ямал", созданный на базе школы-интерната им В. Л. Лапцуя. Проект реализуется при поддержке предприятия с 2016 года в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" и позволяет углубленно изучать химию, физику и робототехнику с применением современного оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ямала".
Читайте также:

На открытом уроке по робототехнике школьники продемонстрировали главе округа, как программировать светодиодные кубы, показали в действии "Умную теплицу" и познакомили гостей с роботами-гонщиками, которые соревнуются на скорость по преодолению траектории.

Обучение в рамках проекта "Класс точных наук" в селах Новый Порт и Мыс Каменный организуется в разных форматах: дополнительные занятия на базе Новопортовской школы-интерната им В. Л. Лапцуя, онлайн-сопровождение учащихся преподавателями из Тюмени, уроки с приглашенными специалистами из Тюмени и Томска, выездные семинары на базе Тюменского индустриального университета. Также проводятся экскурсии для школьников на Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение для ознакомления со спецификой работы предприятия и соревнования по робототехнике среди учащихся малых сел.

Дмитрий Кобылкин класс точных наук(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

В ходе визита в Ямальский район губернатор ЯНАО также провел рабочую встречу с генеральным директором "Газпромнефть-Ямала" Алексеем Овечкиным. Было отмечено, что в прошлом году компания успешно реализовала первый этап программы по утилизации промышленного мусора, который за прошлые десятилетия скопился на территории с. Новый Порт и с. Мыс Каменный, а также помогла в уборке арктического острова Вилькицкого, за что Алексей Овечкин получил благодарность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Экологическая миссия по очистке прибрежных земель рассчитана на долгосрочную перспективу, до 2019 года включительно. Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом нефтяники продолжат благоустраивать населенные пункты арктического региона, поддерживать образовательные проекты и участвовать в строительстве спортивных объектов.

Дмитрий Кобылкин класс точных наук(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"Это очень важно, когда партнеры понимают значимость стратегии развития всего региона и по мере решения своих задач не забывают о людях, которые живут на этой территории", – подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин класс точных наук(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"Стратегия развития предприятия неотделима от стратегии развития региона, где компания ведет свою производственную деятельность. Сотрудничество с исполнительными органами власти способствует эффективной реализации крупных проектов, которые становятся драйвером роста малых сел Заполярья и качественно меняют инфраструктуру населенных пунктов, вносят позитивные перемены в быт людей, проживающих на Крайнем Севере", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

Дмитрий Кобылкин класс точных наук(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

Другие новости по темам: Газпромнефть-Ямал, Дмитрий Кобылкин, Алексей Овечкин, Новый Порт, Мыс Каменный, класс точных наук
06.02.2018 09:18 Мск | Новый Порт | Михаил Лукашкин
11:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин посетил "Класс точных наук" "Газпромнефть-Ямала"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+