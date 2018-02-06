Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин посетил "Класс точных наук" "Газпромнефть-Ямала"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в рамках официального визита в село Новый Порт посетил "Класс точных наук" компании "Газпромнефть-Ямал", созданный на базе школы-интерната им В. Л. Лапцуя. Проект реализуется при поддержке предприятия с 2016 года в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" и позволяет углубленно изучать химию, физику и робототехнику с применением современного оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ямала".

На открытом уроке по робототехнике школьники продемонстрировали главе округа, как программировать светодиодные кубы, показали в действии "Умную теплицу" и познакомили гостей с роботами-гонщиками, которые соревнуются на скорость по преодолению траектории.

Обучение в рамках проекта "Класс точных наук" в селах Новый Порт и Мыс Каменный организуется в разных форматах: дополнительные занятия на базе Новопортовской школы-интерната им В. Л. Лапцуя, онлайн-сопровождение учащихся преподавателями из Тюмени, уроки с приглашенными специалистами из Тюмени и Томска, выездные семинары на базе Тюменского индустриального университета. Также проводятся экскурсии для школьников на Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение для ознакомления со спецификой работы предприятия и соревнования по робототехнике среди учащихся малых сел.

В ходе визита в Ямальский район губернатор ЯНАО также провел рабочую встречу с генеральным директором "Газпромнефть-Ямала" Алексеем Овечкиным. Было отмечено, что в прошлом году компания успешно реализовала первый этап программы по утилизации промышленного мусора, который за прошлые десятилетия скопился на территории с. Новый Порт и с. Мыс Каменный, а также помогла в уборке арктического острова Вилькицкого, за что Алексей Овечкин получил благодарность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Экологическая миссия по очистке прибрежных земель рассчитана на долгосрочную перспективу, до 2019 года включительно. Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом нефтяники продолжат благоустраивать населенные пункты арктического региона, поддерживать образовательные проекты и участвовать в строительстве спортивных объектов.

"Это очень важно, когда партнеры понимают значимость стратегии развития всего региона и по мере решения своих задач не забывают о людях, которые живут на этой территории", – подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

"Стратегия развития предприятия неотделима от стратегии развития региона, где компания ведет свою производственную деятельность. Сотрудничество с исполнительными органами власти способствует эффективной реализации крупных проектов, которые становятся драйвером роста малых сел Заполярья и качественно меняют инфраструктуру населенных пунктов, вносят позитивные перемены в быт людей, проживающих на Крайнем Севере", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.