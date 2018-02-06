На Мальдивах введено чрезвычайное положение

В Мальдивской Республике введен 15-дневный режим чрезвычайного положения в связи с политическим кризисом. Его объявил глава страны Абдулла Ямин.

К кризису привел отказ Ямина исполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных. Обеспокоенность ситуацией уже высказали Госдепартамент США и МИД Великобритании.

Население Мальдив составляет порядка 400 тыс. человек, это островное государство. Основная религия – ислам, основные статьи доходов – туризм и рыболовство. Стоит отметить, что Мальдивы – одно из любимых мест отдыха состоятельных россиян.