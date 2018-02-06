Экс-глава южноуральского поселка и его сын осуждены за мошенничество с жильем

В Кусинском районе осудили бывшего главу рабочего поселка Магнитка и его сына за мошенничество с жильем.

В 2015 году глава поселка помог своему сыну мошенническим путем приобрести квартиру, выделенную в рамках реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Сделав поддельный договор соцнайма жилого помещения, глава поселка приватизировал его, а затем продал - тем самым причинив ущерб местному бюджету в 740 тыс. рублей.

Также в 2015 году глава незаконно выделил местной жительнице и членам ее семьи во владение и пользование 3-комнатную квартиру стоимостью около 1,6 млн рублей купленную в соответствии с программой переселения граждан из аварийного жилья.

"Экс-главе Магнитки назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей, его сын получил 2,5 года условно со штрафом в 20 тыс. рублей", - добавили в надзорном ведомстве.

Также судом удовлетворен иск администрации Магнитки о взыскании солидарно ущерба на сумму свыше 600 тыс. рублей.