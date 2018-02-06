Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв хозяев турнира

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы-2018, обыграв хозяев турнира - сборную Словении. Как передает корреспондент Накануне.RU, четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе российской команды отличились два натурализованных игрока: на 27-й минуте забил Эдер Лима, а на 40-й минуте окончательный счет матча установил Робиньо. В полуфинале Россия сыграет либо со сборной Португалии, либо со сборной Азербайджана. Эта игра состоится 8 февраля.

Напомним, ранее старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявлял, что перед командой стоит задача выиграть чемпионат Европы-2018 в Словении.