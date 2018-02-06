Путин подписал закон о присвоении "звезд" гостиницам и отелям

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им "звезд".

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что с 1 июля 2019 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения, передает РИА Новости.

Ранее объекты туристской индустрии, в том числе гостиницы, классифицировались в добровольном порядке.

Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Стоит отметить, что проблема соответствия качества номерного фонда "звездам", которые до сих пор самовольно присваивали себе российские гостиницы, особенно остро может встать во время проведения Чемпионата мира по футболу. Рост цен на аренду жилья и гостиничные номера в некоторых регионах идет чуть ли не в геометрической прогрессии, тогда как качество номерных фондов далеко не всегда соответствует заявленным "звездам". Но для многих иностранцев факт несоответствия "звездам" остается неизвестным в тот момент, когда они бронируют отели в России.