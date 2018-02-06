Председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых получил золотую медаль за благотворительность

Председатель совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых награжден золотой медалью "Благотворитель земли Нижегородской" за многолетнюю и многостороннюю благотворительную деятельность в Нижегородской области и большой личный вклад в социально-культурное развитие региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Торжественная церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде 5 февраля 2018 г. В ней приняли участие исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и председатель заксобрания области Евгений Лебедев. Было отмечено, что под руководством Анатолия Седых ОМК вкладывает существенные средства в развитие социальной среды Выксунского городского округа Нижегородской области.

Основные направления социальных инвестиций ОМК — образование, массовый спорт, культура и искусство, детские и молодежные программы, благоустройство Выксунского городского округа. В 2017 году ОМК на эти цели направила более 1 млрд руб.

Среди ярких примеров социально-ориентированного подхода ОМК — ряд системных благотворительных программ, направленных на решение острых социальных проблем Выксы, ежегодное проведение фестиваля городской культуры "Арт-Овраг", который помогает развивать комфортную городскую среду моногорода и повышать туристическую привлекательность Выксы.

Также большинство сотрудников компании являются волонтерами и благотворителями, а развитие добровольчества — важная частью корпоративной культуры ОМК. Кроме того, было отмечено то, что Анатолий Седых личным примером способствует развитию благотворительности, участвует в благотворительных акциях фонда "ОМК-Участие". За 10 лет фонд помог более 1200 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.