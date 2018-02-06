Экс-депутату заксобрания Прикамья вменяют кражу 200 млн у "Экопромбанка"

Бывшему депутату заксобрания Пермского края Владимиру Нелюбину предъявлено обвинение в мошенничестве. Политику и акционеру "Экопромбанка" вменяют кражу у финансового учреждения 200 млн руб. под видом выдачи кредита предпринимателю. Нелюбин задержан, прошел допрос, в ближайшее время его могут арестовать, передает корреспондент Накануне.RU.

На разговор со следователями политик прибыл в Главное следственное управление краевой полиции. Оттуда он вышел уже под конвоем, сообщает "Коммерсант". Бизнесмен задержан в рамках "уголовки" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это через представителя, по доверенности.

Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. Исполнение обеспечено договорами об ипотеке: бизнесмен и подконтрольная ему компания "ЛихттенКрауфСТ" передали в залог недвижимостьва. В частности, шесть помещений от 863 до 1 тыс. 472 "квадратов" в здании ТЦ "Привилегия". В октябре 2012 г. бизнесмен дважды попросил кредит, а позже получил наличные.

После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. В удовлетворении требований было отказано. Бизнесмен заявил, что денег не получал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Куйда и его партнер Сергей Обидин объявлены в розыск. Нелюбин вину категорически отрицает.