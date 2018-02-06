В Челябинской области Роспотребнадзор опасается ухудшения качества питьевой воды в период паводка

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов рекомендовал главам муниципалитетов провести работы по подготовке к паводкам в целях предупреждения возникновения случаев массовых инфекционных заболеваний среди населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, руководителям муниципалитетов рекомендовано обеспечить качество воды, соответствующее гигиеническим нормативам, продумать альтернативные источники водоснабжения населенных пунктов, а также обеспечить запас реагентов для очистных сооружений и обеззараживающих препаратов для дезинфекции территорий.

Также в документе указаны возможные причины ухудшения качества воды. Для Челябинска, питьевым источником которого является Шершневское водохранилище, могут быть характерны ухудшение качества воды в источнике и недостаточная эффективность очистных сооружений.