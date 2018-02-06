Китай испытал систему ПРО, способную перехватывать ракеты в космосе

5 февраля 2018 года в Китае успешно проведено испытание технологии перехвата ракет на среднем участке траектории полета с помощью противоракеты наземного базирования. Как передаёт "Жэньминь жибао" со ссылкой на Минобороны КНР, испытания прошли успешно, носили оборонительный характер и не были направлены против какой-либо страны.

Гонконгское издание South China Morning Post отмечает, что отрабатывалось именно уничтожение баллистической ракеты на среднем участке полёта вне атмосферы, и связывает испытания ПРО с кризисом вокруг северокорейской ракетно-ядерной программы.

Ранее Россия и Китай выступили против развёртывания в Южной Корее американских систем ПРО THAAD, и появлялись сведения, что ракетчики НОАК даже отрабатывали на учениях уничтожение батарей THAAD.

Китай разрабатывает сходную с американской систему перехвата баллистических ракет на средних участках полёта с 2010 г. В настоящее время об обладании ракетами, способными уничтожить ключевые объекты инфраструктуры КНР, задумались на Тайване. А Индия запустила ракету "Агни-5", способную доставить в любую точку Китая ядерный заряд. Таким образом, Пекин сталкивается с необходимостью защиты от ракетного оружия не только США, но и региональных конкурентов.