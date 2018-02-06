"Интурист" нашёл альтернативу "ВИМ-Авиа"

Туристическая компания "Интурист" заменит своего бывшего партнера "ВИМ-Авиа" авиакомпаниями "Red Wings", "Nord Star" и "Ямал" на внутренних рейсах и "Atlas Global" на внешних направлениях. Об этом 5 февраля заявил директор по продажам "Интурист" Сергей Толчин в рамках проходящего в Екатеринбурге Регионального туристического форума. Кроме того, у туристической компании появятся собственные самолеты.

"На внутренних рейсах мы также будем добавлять авиакомпании. Будем развивать чартерные рейсы, возможно, работать с "Якутией", "Турецкими авиалиниями" и "Брестскими авиалиниями". Сейчас мы работаем над вхождением в авиакомпанию, название которой мы пока не раскрываем, потому что такие серьезные вопросы решаются размеренно и спокойно. В прошлую пятницу была деловая встреча с партнером. Также было подписано соглашение по формированию контролируемого флота", - заявил Толчин.

В свою очередь, другие спикеры отметили, что после ситуации с "ВИМ-Авиа" был изменен регламент эксплуатанта и контроля над перевозчиком.

"Авиационные компании соответствуют новому авиационному регламенту и новым, серьезно возросшим требованиям. В этом году Росавиация значительно серьезнее и жестче будет контролировать рынок, что она нам уже и показывает", - уточнил вице-президент "Российского союза туриндустрии" Александр Осауленко.

Напомним, что прошлой осенью "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за долгов и нехватки средств. В настоящий момент расследуются несколько уголовных дел в отношении бывшего руководства авиакомпании, а её общий долг составляет примерно 10 млрд руб.

Диана Козлова