В Екатеринбурге найдены контрафактные товары с символикой FIFA

Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили контрафактную продукцию с символикой FIFA в одном из мелкооптовых магазинов города, торгующих детскими товарами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской таможни.

В торговом зале продавались две разновидности наборов настольной игры "Футбол. Кубок мира" с изображением футбольного кубка. Правообладателем товарного знака является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), Швейцария. Использовать символику для реализации товаров без разрешения правообладателя запрещено.

При осмотре складного помещения была обнаружена целая партия контрафактных товаров - детские настольные игры: "футбол малый" и "футбол большой". На коробках с нанесенным изображением кубка FIFA отсутствовала голограмма, подтверждающая подлинность товара. Директор магазина предоставил документы о приобретении товара у другой фирмы - оптового поставщика. А вот документы от правообладателя, разрешающие использование товарного знака, а также ввоз в Россию продукции, отсутствовали.

В итоге, на всю товарную партию (213 коробок настольных игр "Футбол" с символикой "FIFA") наложен арест. Решать судьбу контрафактного товара будет суд.

Екатеринбургская таможня уже не в первый раз сталкивается с аналогичным контрафактом. На прошлой неделе пресекли незаконную торговлю носками с символикой Чемпионата мира по футболу 2018