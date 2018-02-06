Зауральский город из-за крупной коммунальной аварии четвертый день находится без воды

Город Шумиха с субботы, 3 февраля, находится без воды - на сетях произошла серьезная коммунальная авария, однако службы не могут устранить порыв из-за того, что авария произошла на большой глубине.

Как рассказали Накануне.RU в администрации города, земля на данном участке сильно промерзла.

"Авария зафиксирована на улице Пролетарской. В данный момент делается все возможное для того, чтобы как можно быстрее устранить утечку", - отметили в администрации.

В данный момент без воды остается 1/3 домов Шумихи. Как отмечают в администрации, ситуация находится на постоянном контроле властей.