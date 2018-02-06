"Ищет поддержки у иностранных агентов": в Екатеринбург пытается "зайти" британский фонд "Джон Смит Траст"

Сегодня, 6 февраля, в резиденции генерального консула Великобритании в Екатеринбурге пройдет прием для представителей некоммерческих организаций Свердловской области, работающих в сфере защиты прав человека. Об этом сообщил источник Накануне.RU.

По его данным, в мероприятии примут участие Людмила Ермакова из КЦ "Екатерина", Нурзида Бензгиер ("Межнациональный информационный центр"), Анна Плюснина (АНО "Акцент"), Сергей Беляев из НКО "Сутяжник" и Анна Пастухова из НКО "Мемориал".

"Список приглашенных организаций красноречиво свидетельствует о деструктивной направленности деятельности фонда, который ищет поддержку в Уральском регионе у общественных организаций с сомнительной репутацией, в том числе признанных иностранными агентами ("Мемориал", "Сутяжник"), а также НКО, которые активно сотрудничают с МИД Великобритании. Из ранее полученных сведений стало известно, что возможным организатором данного мероприятия занималась старший консультант по связям с общественностью генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Елена Чеснокова", - отмечает источник.

В отношении нее ранее возникали вопросы о соблюдении ею международного законодательства, игнорировании позиции МИД РФ.

По данным источника, организует мероприятие дипломатическое представительство Великобритании в уральской столице с целью "лоббирования и обеспечения захода в регион" британского мемориального фонда "Джон Смит Траст". Эта структура может являться инструментом создания пробританского лобби в органах государственной власти среди предпринимателей и общественных деятелей в интересующих Лондон странах. Федеральные СМИ подробно рассказывали, что представляет собой данный фонд.