Экс-прокурора Карпова этапируют в Екатеринбург - для суда по новому эпизоду

Предварительное слушание по новому делу экс-прокурора Алексея Карпова перенесено на 13 февраля, передает корреспондент Накануне.RU из Ленинского районного суда, где на сегодня, 6 февраля, было намечено рассмотрение.

Как стало известно, Карпов пока еще не этапирован в Екатеринбург из тагильской ИК-13. Ранее он был этапирован на Урал из Иркутска, где отбывал наказание по предыдущему приговору.

Ранее юрист, экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил". Напомним также, что подельники Карпова уже получили крупные сроки, среди них чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Алексей Савосин.

Алексей Карпов, архивное фото