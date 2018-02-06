В США и Азии обрушились фондовые индексы – такого падения не было с 2011 года

Индексы американских фондовых бирж рекордно обвалились в понедельник, 5 февраля. Такого падения не было с 2011 года. Причинами обвала стали несколько факторов: изменение процентных ставок, рост рисков ускорения инфляции в США, общая нервозность инвесторов.

Индекс S&P 500 потерял 4,1% и закончил торги на отметке 2648,94 пункта. Dow Jones упал на 4,6%, до 24 345,75. Индекс Nasdaq растерял 3,8%, достигнув отметки в 6967 пункта.

На фоне возросшей нервозности инвесторы продавали акции и направляли деньги в облигации, доходность которых в понедельник снизилась. Доходность 10-летних U.S. Treasury уменьшилась до 2,794% с пятничных 2,852%.

Резким снижением начались и торги в Азии. Так, японский Topix снижается на 5,7%.

За два последних торговых дня потери американских индексов составили 6-7%. До этого в течение долгого времени рынок акций демонстрировал завидную стабильность и устойчивость, отмечает "Интерфакс".