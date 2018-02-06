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от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Туроператоры на Урале заявили, что внутренний и выездной туризм вышли на один уровень
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туризм, карта, чемодан (2016) | Фото: arks-org.ru

Работники туриндустрии на проходящем в Екатеринбурге Региональном туристическом форуме обсудили с журналистами положение отечественного туризма. По мнению представителей туристической отрасли, в прошедшем году внутренний и выездной туризм впервые в истории вышли на один уровень, составляя друг другу серьезную конкуренцию, несмотря на высокие цены.
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"Если раньше туристы ждали горящие путевки, то сейчас они подходят к выбору более взвешенно. Меняются и цены: прежде всего, растет стоимость внутренних туристических продуктов из-за подорожания керосина, индексации цен туробъектов и отсутствия субсидирования", - отметил директор по продажам туристической компании "Интурист" Сергей Толчин.

В то же время было отмечено, что самым ходовым направлением у россиян остаётся черноморское побережье, преимущественно Турция и Болгария. Однако отечественные курорты также пользуются популярностью: внутренние продажи в Крым и Сочи в 2017 году увеличились на 10%. Такой рост связывают с действующей программой "Открытый Юг", по которой прошедшие отбор санаторно-курортные комплексы реализуют путевки на лечение в межсезонье по специальным тарифам.

"Сейчас мы наблюдаем повышенный интерес к внутреннему туризму. Если говорить о цифрах, то продажи в январе выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и снижения в ближайшее время не предвидится", - сказал председатель правления "Союза туристических агентств" Сергей Агафонов.

Кроме того, журналисты затронули проблему развития автотуризма. По мнению экспертов, основным направлением развития должна стать дальнейшая постройка автотуристских кластеров, - особых туристско-деловых и торгово-развлекательных зон, призванных активизировать малый и средний бизнес.

В некоторых регионах, к примеру, на Алтае, кластер под названием "Золотые ворота" показал неэффективность подобного подхода: из-за неграмотно выбранного места под строительство туристы объектом не интересовались, объезжая кластер с другой стороны дороги. В итоге после смены череды инвесторов проект заморозили, а территорию продали под строительство частным компаниям. Несмотря на это, специалисты все же считают такую модель развития туризма на дорогах самой перспективной.

"Давайте не будем критиковать наших коллег. На сегодняшний день проявляется большой интерес к придорожному сервису. К нему есть интерес даже у зарубежных туристов, но нет инфраструктуры. Потому развитие автотуризма – очень перспективно", – заявила заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Татьяна Меньшикова.

В заключение вице-президент "Российского союза туриндустрии" Александр Осауленко отметил, что немаловажен и вопрос безопасности туристов на российских курортах. "Вопросы безопасности туриста были первичными раньше, теперь же есть законодательный "перекос" в сторону выездного туриста. Внешний туризм у нас – самый защищенный в мире. Но на внутреннем рынке защиты туриста нет", – заключил Осауленко.

Отметим, что на данную проблему сейчас обратили внимание как туроператоры, так и депутаты и сенаторы. В Совете Федерации активно лоббируется тема написания нового закона о туризме, который будет защищать путешественников как внутренних, так и внешних направлений в равной степени.

Диана Козлова

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06.02.2018 08:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:23 Екб


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Туроператоры на Урале заявили, что внутренний и выездной туризм вышли на один уровень
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