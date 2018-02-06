Российские спортсмены не будут участвовать в приветственной церемонии на Олимпиаде-2018

Приветственная церемония у российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх-2018 в Южной Корее в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR), не запланирована.

Церемония, в частности, включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов. В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как такие церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне, сообщает Р-Спорт.

Напомним, ранее в Олимпийском комитете России прокомментировали сообщения о "бойкоте" спортсменами открытия Олимпиады, которое состоится 9 февраля. Там назвали это "откровенной ложью".