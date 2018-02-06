В Челябинской области могут появиться еще два туристических кластера

Минкульт Челябинской области начал разработку еще как минимум двух туристических кластеров – на севере и юге области, чтобы войти в новую федеральную целевую программу по развитию туризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Как рассказал министр культуры Алексей Бетехтин, северный кластер объединит Нязепетровский район, Верхний Уфалей, к ним примнет Кусинский район. Здесь прекрасные охотничьи угодья, можно проводить сплавы, развивать спортивный туризм. Власти намерены привлекать туристов из Свердловской области.

В южный кластер войдут заповедник Аркаим, памятники архитектуры Троицка, Верхнеуральска и Магнитогорска, "европейские" села Берлин, Варна, Лейпциг, Париж, Фершампенуаз.

Разработка северного кластера уже началась, составлена концепция. Как только будет готов проект, его представят на рассмотрение межведомственного совета при губернаторе.

Стоит отметить, что в настоящий момент в регионе один туристический кластер – "Синегорье". Он объединяет достопримечательности 11 муниципалитетов в основном в горно-заводской зоне Южного Урала.