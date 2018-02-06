В Прикамье из-за гриппа и ОРВИ приостанавливают учебный процесс в школах и колледжах

В Чернушинском, Еловском, Уинском, Осинском, Октябрьском, Лысьвенском районах приостановлен учебный процесс в школах и колледжах, а также в организациях дополнительного образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края.

Занятия прекращены с 5 января главными государственными санитарными врачами по административным территориям. Всего за период с 29 января по 4 февраля в Прикамье зарегистрировано 30 тыс. 159 случаев ОРВИ и гриппа, отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 16,4%. Чаще всего болеют дети до шести лет.

В Перми за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 12 тыс. 792 человек, высокий уровень заболеваемости также отмечается среди детей до шести лет. Оснований для приостановки учебного процесса нет.