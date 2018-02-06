Шипулин, Ан, Столбова и другие российские спортсмены подали иски в CAS за отказ МОК пригласить их на Олимпиаду

Антон Шипулин (биатлон), Виктор Ан (конькобежный спорт), Ксения Столбова (фигурное катание) и еще 29 российских спортсменов оспорят в Международном спортивном арбитраже в Лозанне (CAS) отказ МОК пригласить их на Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета заявил глава CAS Джон Коутс.

В документе на сайте арбитража говорится, что заявители просят отменить решение МОК и разрешить им участвовать в Играх. Ответчиком по делу значится исполком Международного олимпийского комитета. Коутс отметил, что не знает пока, сколько времени займет рассмотрение исков.

Накануне стало известно, что МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 российских спортсменов, которым CAS вынес оправдательный приговор и разрешил участвовать в Олимпиаде. Огласить причины отказа в комитете тоже отказались.

Как ранее сообщало Накануне.RU, открывшаяся в Пхенчхане сессия МОК одобрила декабрьское решение исполкома организации об исключении Олимпийского комитета России.