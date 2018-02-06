В детских садах Зауралья продолжают незаконно собирать с родителей деньги на покупку игрушек

В Курганской области выявлен очередной факт сбора денег с родителей в одном из детских садов региона - на этот раз нарушения зафиксировали в Мостовском детсаду в Варгашинском районе.

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Там с родителей воспитанников учреждения был организован сбор денежных средств для приобретения игрушек, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

По закону игрушки должны покупаться за счет детского сада, кроме того, сбор денег для нужд детского сада не относится к компетенции родительских собраний, а рассмотрение данного вопроса в стенах детского сада свидетельствует о его принудительном характере.

Как рассказал Накануне.RU собственный источник в отделе дошкольного образования администрации Кургана, такие нарушения практикуются везде и всюду.

"Никто из родителей не считает это нарушением, если воспитатели детсада не перегибают палку. Детки игрушки очень быстро ломают, поэтому новые требуются практически каждый месяц. Родители охотно идут на то, чтобы сдать деньги, но в разумных пределах. Конечно, если с мам и пап начинают требовать по 7 тысяч рублей в месяц сдавать только на игрушки - это уже ни в какие ворота", - отметил источник.