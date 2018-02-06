Пожарные справились с огнем в "Доме афганцев" в центре Барнаула

В центре Барнаула горел "Дом афганцев". Пожарным удалось справиться с огнем.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сигнал о пожаре в административном здании Союза общественных организаций ветеранов боевых действий по проспекту Комсомольскому поступил сегодня рано утром. Уже через пять минут первое подразделение пожарных прибыло к месту вызова: возгорание случилось внутри здания на первом этаже. Сразу же был подан ствол на тушение.

"В связи с тем, что здание с пустотными перекрытиями, огонь быстро распространился на второй этаж и чердачное перекрытие. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. На место происшествия стянуты значительные силы пожарных подразделений со всего города", - уточнили в ведомстве.

В 10 часов 28 минут по местному времени пожар был ликвидирован. Причину возгорания будут устанавливать специалисты.

О пострадавших в МЧС не сообщили. По данным местных СМИ, в результате пожара погиб один человек.