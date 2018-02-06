В Магнитогорске задержали наркоманку, при себе у которой обнаружены 24 пакета с "синтетикой"

В Магнитогорске сотрудники Росгвардии задержали 31-летнюю женщину, при себе у которой найдены 24 пакета с "синтетикой".

Женщину заметили вечером 1 февраля возле одного из домов на улице Карла Маркса, сообщили Накануне.RU в Росгвардии.

У нее была странная походка, правоохранители решили остановить гражданку для проверки. При доставке в отдел у нее изъяли пакеты с наркотиками - метилэфедрон общим весом 10,38 грамма.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 20 лет тюрьмы.