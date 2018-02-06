Регоператором по обращению с ТКО в Карабашском кластере стала магнитогорская компания

В Карабашском кластере выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложили на совещании по созданию новой системы обращения с отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Таким образом, региональные операторы определены в трех кластерах: Магнитогорском, Кыштымском и Карабашском. До 1 марта будут объявлены конкурсы в остальных трех кластерах: Челябинском, Саткинском и Усть-Катавском.

Борис Дубровский подчеркнул, что Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами. "И мы должны завершить построение новой системы в установленные законодательством сроки", - заявил он.

И.о. министра экологии области Яна Куприкова рассказала, что соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Карабашского кластера подписано с компанией ООО "Центр коммунального сервиса".

Теперь регоператору и инвесторам предстоит организовать новую систему обращения с коммунальными отходами в семи муниципалитетах, входящих в кластер: Златоустовском, Миасском, Карабашском, городских округах и Кусинском, Уйском и Чебаркульском муниципальных районах. На сегодняшний день в кластере имеются полигон в Карабаше и мусоросортировочные комплексы в Златоусте и Миассе. В перспективе будет расширен карабашский полигон и построены еще два мусороперерабатывающих комплекса.

Затем оператор должен обосновать и согласовать тариф с министерством тарифного регулирования Челябинской области. В состав единого тарифа регоператора входят расценки на сбор, транспортировку, сортировку мусора, на его обезвреживание и захоронение на полигоне.

Напомним, в январе УФАС признало обоснованными жалобы волгоградских компаний на действия областного минэкологии при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера и предписало ведомству внести изменения в конкурсную документацию.