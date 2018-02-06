В России вводятся крупные штрафы за спекуляцию билетами на матчи ЧМ по футболу

В КоАП РФ внесены изменения, касающиеся спекулятивных продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу, а также подделки билетов на эти мероприятия. Текст документа, подписанного президентом, опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправками в закон вводятся крупные штрафы для спекулянтов: от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета для физических лиц, но не менее 50 тыс. руб. Для должностных лиц – не менее 100 тыс. руб., для ИП – не менее 150 тыс. руб., также возможна приостановка деятельности последних на срок до 90 суток. Наконец, юридическим лицам грозят штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. и также приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Санкции за продажу поддельных билетов составят от 50 тыс. до 70 тыс. руб. для физлиц, для должностных – от 150 тыс. до 200 тыс. руб., для ИП – от 150 тыс. до 250 тыс. руб., для орлиц – от 1 млн до 1,5 млн руб. Деятельность последних двух категорий тоже может быть приостановлена на срок до 90 суток.