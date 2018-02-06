Куйвашев подписал распоряжение о проведении Всероссийской зимней Универсиады в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 6 февраля подписал распоряжение о проведении в Свердловской области финальных соревнований V Всероссийской зимней Универсиады и создании организационного комитета по подготовке к событию, об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Универсиада пройдет с 22 февраля по 6 марта. В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов из сильнейших коллективов вузов страны. Турнир состоит из нескольких видов спорта: баитлон, шорт-трек, лыжные гонки и спортивное ориентирование. Будут задействованы спортивные площадки Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего Тагила. Финалисты свердловского этапа Универсиады получат путевки на участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

Согласно распоряжению главы региона, создан организационный комитет по подготовке к событию, который возглавил вице-губернатор Павел Креков.