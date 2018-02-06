Правительство выделит 3,2 млрд рублей регионам на строительство спортобъектов

Кабинет министров одобрил список регионов, которые получат в 2018 году субсидии на строительство спортивных субъектов в рамках федеральных целевых программ. Как сообщается на сайте правительства России, всего из бюджета страны на эти цели будет выделено 3,2 млрд руб.

"Субсидии направляются на софинансирование строительства спортивного комплекса в Махачкале, универсального зала в Саранске, спортивно-культурного центра в Республике Тыва, центра водных и гребных видов спорта в Астраханской области, дворца спорта в Калуге, стадиона для игры в регби в Московской области, регионального центра волейбола в Новосибирске, дворца водных видов спорта в Саратове", - говорится в сообщении кабмина.