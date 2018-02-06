Прокуратура обнаружила новые нарушения в деятельности птицефабрики "Среднеуральская"

Прокуратура обнаружила нарушения в деятельности птицефабрики "Среднеуральская". Направлен иск в суд.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, выездная проверка показала, что сотрудниками данной птицефабрики не в полном объеме соблюдаются требования ветеринарного законодательства, регламентирующего порядок обращения с биологическими отходами.

"В частности, выявлены нарушения требований, предъявляемых к режиму карантирования и способу обеззараживания отходов, к порядку и условиям транспортирования сырья и продуктов животного происхождения, к ограждению территории сооружений и строительных элементов системы удаления, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию биологических отходов", - уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки ООО "Птицефабрика "Среднеуральская" привлечена к административной ответственности: организации назначен штраф в 20 тыс. руб. Кроме того, для устранения выявленных нарушений прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием провести мероприятия по обеззараживанию отходов в соответствии с требованиями правил в области ветеринарии. Сейчас иск находится на рассмотрении.

Напомним, вопросы к птицефабрике "Среднеуральская" из-за сброса в болото сточных вод появлялись у прокуратуры еще в августе прошлого года. Тогда было возбуждено несколько административных дел.