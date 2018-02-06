Сессия МОК одобрила решение о дисквалификации Олимпийского комитета России

132-я сессия Международного олимпийского комитета большинством голосов (двое воздержавшихся, остальные – "за") одобрила дисквалификацию Олимпийского комитета России, которую ранее объявил исполком организации.

Сессия собралась в Пхенчхане, где на этой неделе стартуют зимние Олимпийские игры.

Напомним, в декабре исполком МОК объявил о приостановке членства ОКР в МОК и об отстранении сборной России от участия в Играх-2018.

Как сообщало Накануне.RU, 5 февраля стало известно, что оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов все равно не будут приглашать на Олимпиаду. Причин в исполкоме МОК объяснять не стали.

Олимпийский комитет России просил МОК прислать приглашения на Игры в Пхенчахане 15 оправданным россиянам: 13 спортсменам и двум тренерам. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков уточнил, что дополнительные приглашения просили направить Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), а также Татьяне Ивановой (санный спорт).

Более того, глава МОК Томас Бах, узнав о решении суда в Лозанне по российским спортсменам выразил откровенное неудовольствие этим "приговором" и призвал "реформировать CAS".

Сессия Международного олимпийского комитета — это организованная форма работы МОК между Олимпийскими играми, "ставящая задачей координацию деятельности Национальных олимпийских комитетов в международных спортивных объединениях, пропаганду олимпийских идей развития физической культуры и спорта и укрепление международных спортивных связей" (цитата по "Википедии").