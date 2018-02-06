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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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У "Аэрофлота" вышли из строя десятки самолетов
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Самолет Аэрофлот (2018) | Фото: Аэрофлот

За три последних дня у "Аэрофлота" вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320.
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Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих лайнеров затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей. В том числе несколько судов пострадали при посадке в "Шереметьево". Представитель "Аэрофлота" тему не комментирует.

В парке у "Аэрофлота" 224 самолета, в том числе 75 А320. Самолеты дочерних компаний "Аэрофлота" - "России" и "Победы" - не пострадали. Эти авиакомпании летают из аэропорта "Внуково". В "Шереметьево" тоже пострадали только суда "Аэрофлота", так как он выполняет большинство рейсов из "Шереметьево", говорит топ-менеджер авиакомпании, базирующейся в аэропорту. Этот аэропорт самый перегруженный в Москве, он не справляется с уборкой снега, плюс там из-за строящихся объектов не хватает места для стоянки самолетов. Ремонт подобной поломки займет от нескольких дней до двух недель.

3-5 февраля активно летали только 12 российских SSJ100 из 38 в парке "Аэрофлота". У этой модели давно существует такой недостаток: в экстремальных погодных условиях на некоторых участках крыльев образуются наледи.

Согласно данным ресурса flightradar24, у "Аэрофлота" 3-5 февраля активно летали только 11 SSJ100, еще одно судно много летало 3-4 февраля. Большая часть парка в последние три дня вообще не летала, некоторые суда совершили единичные рейсы, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, авиакомпания "Аэрофлот" отменила 33 рейса в аэропорту Шереметьево 4 и 5 февраля по погодным условиям.

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06.02.2018 06:36 Мск | Денис Линов
08:36 Екб


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У "Аэрофлота" вышли из строя десятки самолетов
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