У "Аэрофлота" вышли из строя десятки самолетов

За три последних дня у "Аэрофлота" вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320.

Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих лайнеров затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей. В том числе несколько судов пострадали при посадке в "Шереметьево". Представитель "Аэрофлота" тему не комментирует.

В парке у "Аэрофлота" 224 самолета, в том числе 75 А320. Самолеты дочерних компаний "Аэрофлота" - "России" и "Победы" - не пострадали. Эти авиакомпании летают из аэропорта "Внуково". В "Шереметьево" тоже пострадали только суда "Аэрофлота", так как он выполняет большинство рейсов из "Шереметьево", говорит топ-менеджер авиакомпании, базирующейся в аэропорту. Этот аэропорт самый перегруженный в Москве, он не справляется с уборкой снега, плюс там из-за строящихся объектов не хватает места для стоянки самолетов. Ремонт подобной поломки займет от нескольких дней до двух недель.

3-5 февраля активно летали только 12 российских SSJ100 из 38 в парке "Аэрофлота". У этой модели давно существует такой недостаток: в экстремальных погодных условиях на некоторых участках крыльев образуются наледи.

Согласно данным ресурса flightradar24, у "Аэрофлота" 3-5 февраля активно летали только 11 SSJ100, еще одно судно много летало 3-4 февраля. Большая часть парка в последние три дня вообще не летала, некоторые суда совершили единичные рейсы, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, авиакомпания "Аэрофлот" отменила 33 рейса в аэропорту Шереметьево 4 и 5 февраля по погодным условиям.