Майк Тайсон прилетит в Екатеринбург на бой Сергея Харитонова

Американский боксер Майк Тайсон посетит Екатеринбург, где пройдет турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, состязание состоится 25 февраля в КРК "Уралец". Тайсон станет почетным гостем серии боев, которые проводятся под эгидой "Русской медной компании".

В рамках турнира сразу пройдут два поединка. В со-главном бое сойдутся 26-й номер мирового рейтинга тяжеловесов Денис Гольцов и боец из Болгарии Атанас Джамбазов. В главном поединке вечера известный российский боец Сергей Харитонов, выступающий в Bellator и M-1 Global, сразится с экс-бойцом UFC, американцем Джоуи Бельтраном.

Майк Тайсон — чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring, член Международного зала боксерской славы, Всемирного зала боксерской славы зал WWE.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге появится академия единоборств, на открытие которой ждут Майка Тайсона.