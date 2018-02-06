У актера Панина забрали машину за долги

Судебные приставы арестовали автомобиль актера Алексея Панина.

Он лишился транспортного средства за долги по налогам и штрафам. Если актер не погасит задолженность, иномарку могут выставить на торги. Как говорят в Федеральной службе судебных приставов, Панин задолжал государству более 459 тыс. руб., 29 тыс. из которых составляют пени. Приставы попросили суд временно запретить актеру садиться за руль и покидать страну. Средства с банковских счетов Панина будут взысканы в счет погашения долга.

Алексей Панин был задержан на седьмом километре МКАД. Он 248 раз нарушил правила дорожного движения. За несколько дней до задержания актер выложил в интернете видеоролик, на котором он нарушает ПДД и отпускает руль автомобиля на большой скорости, сообщает Lenta.ru.