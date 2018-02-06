В ГИБДД передумали вводить экзамен по ПДД при замене прав

ГИБДД не собирается переэкзаменовывать автомобилистов, срок водительских удостоверений которых истек.

Как говорят в ведомстве, внесение изменений в порядок допуска к управлению автомобилями не предусматривается. "Разработка и реализация госполитики в области обеспечения безопасности дорожного движения возложена на МВД России, которое, реализуя свои полномочия, вносит предложения, в том числе по порядку допуска к участию в дорожном движении. К данной работе могут привлекаться и иные органы исполнительной власти, организации и эксперты в указанной области", - заявили в МВД, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, ГИБДД рассматривает предложение Союза автошкол ввести для водителей обязательную проверку знаний ПДД при замене прав с истекшим сроком действия. Это объяснялось тем, водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас.