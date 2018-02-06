В ОКР прокомментировали сообщения о "бойкоте" спортсменами открытия Олимпиады

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, возглавляющий делегацию атлетов из России на Играх в Пхёнчхане, назвал публикации о бойкоте российскими спортсменами открытия Олимпиады "откровенной ложью".

"Тем более, в нынешней и без того сложной ситуации, когда такие провокации не приведут ни к чему хорошему. Наша делегация обязательно примет участие в церемонии открытия", — отметил Поздняков.

Отсутствие олимпийцев из России на церемонии открытия Игр в Южной Корее в составе делегации объясняется их подготовкой к соревнованиям, сказал глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов. "Примерно половина спортсменов на церемонию открытия не приходят в силу того, что у них соревнования. Соревнования начинаются еще с 8 февраля, идут и 9, и 10 февраля. Около 75 [российских] спортсменов пойдут на церемонию открытия. Всю эту ситуацию высасывают абсолютно из пальца", — отметил он, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, оправданных российских спортсменов не пригласили на Олимпиаду. МОК рассмотрел кандидатуры 15 россиян, оправданных Международным спортивным судом, и отказал им в участии в Играх. Причина не поясняется.