В Госдуме рассказали, с какой целью под Калининградом размещены "Искандеры"

06.02.2018 02:34 Мск | Денис Линов

04:34 Екб





Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2017 14:44 Мск

Добавить комментарий:

В Госдуме рассказали, с какой целью под Калининградом размещены "Искандеры"