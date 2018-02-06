В Госдуме рассказали, с какой целью под Калининградом размещены "Искандеры"

Ракетные комплексы "Искандер" действительно размещены в Калининградской области, а их целями могут стать объекты иностранной военной инфраструктуры в пределах дальности полета снаряда.
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Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. "Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень [целей] по первоочередному уничтожению", - отметил Шаманов.
Первым о размещении "Искандеров" под Калининградом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает РИА "Новости".