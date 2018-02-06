Цены на красную икру в России могут снизиться в текущем году - эксперт

В России в 2018 году может увеличиться производство красной икры на треть, до 24 тыс. т.

Осенью цена на деликатес снизится. Об этом сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, учёные рекомендуют в текущем году к вылову 492 тыс. т лососей - горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи, симы. "Соответственно красной икры будет добыто порядка 24 тыс. т против 18 тыс. т в прошлом году", - сообщил эксперт.

По его словам, в 2017 году вылов лососей прогнозировался на уровне 320 тыс. т, фактически же было добыто 353 тыс. т.

Как отметил Савельев, объём производства икры и в прошлом году, и в этом будет превышать потребность, которая оценивается в 12 тыс. т в год.

По словам эксперта, падения розничных цен на икру после Нового года, как ожидалось, не произошло. Однако к осени цена на икру может снизиться на 10%.

Как ранее сообщало Накануне.RU, цены на красную икру могут снизиться, но лишь на деликатес с истекающим сроком хранения.

Напомним, красная икра подскочила в цене до 6 тыс. руб. за 1 кг.